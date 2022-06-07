Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Yazlık Köyü (Kerdiz) yakınlarında bulunan arpa tarlasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi.

Adıyaman 'da, arpa ekili tarlada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Arpa tarlasında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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