Arpa tarlasında yangın
55 dakika önce
Adıyaman Kahta Karayolu üzerindeki bulunan arpa tarlasında çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.
Adıyaman Kahta
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:40 Kaynak: İHA
Karayolu üzerindeki bulunan arpa tarlasında çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.
Adıyaman Kahta Karayolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarından Zeynal Özbilgin'e ait arpa ekili tarlada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye
ekipleri kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 50 dekarlık arpa ekili alanda çıkan yangını büyümeden söndürdü.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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