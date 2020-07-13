Arpa ve buğday harmanda, fasulye ile mısır tarlada - Son Dakika

Arpa ve buğday harmanda, fasulye ile mısır tarlada

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, çiftçi ziyaretleri programı kapsamında Keskin ilçesine bağlı Ceritmüminli köyünde incelemelerde bulundu.

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, çiftçi ziyaretleri programı kapsamında Keskin ilçesine bağlı Ceritmüminli köyünde incelemelerde bulundu.

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Başlayan hasat sezonu ve devam eden üretim süreçlerini inceleyen ve çiftçilerle bir araya gelen İl Müdürü Yılmaz, işlerinde kolaylıklar diledi. Değerlendirmesinde ürün çeşitliliğinin ve üretimin bir bütün olarak devamlılığının önemine değinen Yılmaz; "Hafta sonu ziyaretlerimize devam ediyoruz. Çiftçimizin tarlada olduğu gibi harmanda da yanındayız. Hasat edilen hububatları inceledik, tarladaki ürünleri inceledik ve çiftçimizle diyaloglarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar bize ilimiz tarımında gelişim adına en doğru ve sağlam adımları planlama, arazimizin gerçekleri ve çiftçimizin talepleri doğrultusunda projeler planlama imkanı sunuyor. Tarımsal üretim durmak bilmeyen bir süreç gerektiriyor. Bir yanda hububatın hasadı yapılırken diğer yanda başka bir ürüne emek vermeye devam etmek gerekiyor. Ürün çeşitliliğimizi arttırmak ve bunu üretim sezonumuzu uzatacak çözümlerle buluşturmak zorundayız. Hem hububatın en kaliteli ve en verimlisini ekmeli hem de her karış elverişli toprağımızı mümkün olan en iyi yöntemle kullanmalıyız. Bunu sağlamak için yüksek verimli çeşitlerin tanıtımı, örtü altı yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması, anıza ikincil ürün ekimi ve alternatif ürünlerin tanıtılması konularında projeler yürütüyoruz" şeklinde konuştu.


Bakanlık tarafından başlatılan projeye de değinen Yılmaz, "Tarımda dijital çağı açarak üretici ile tüketiciyi buluşturan Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) projesi ile sağlanan kolaylık var. Çiftçimiz DİTAP ile hem harmana yeni getirdiği ürününü anında satıp hem de bunu yaparken üretimine ara vermeden tarladaki diğer ürünü ile ilgilenme imkanına sahip. Dijital tarım pazarı bir cep telefonu ile henüz tarladayken ürünü pazara sunma imkanını sunuyor" dedi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Keskin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 19:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Arpa ve buğday harmanda, fasulye ile mısır tarlada - Son Dakika Ekonomi
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