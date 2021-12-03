Arpa yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Arpa yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arpa yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arpa yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Suruç ilçesi yakınlarında bulunan Mülteci Konaklama Tesisi önünde yaşandı. Osman E.'nin kullandığı 63 EK 996 plakalı kamyon, iddiaya göre, dönüş almaya çalışırken yoldan çıkarak şarampole devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada arpa tarlaya saçıldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Suruç Devlet Hastanesine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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