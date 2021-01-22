Arpa yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Arpa yüklü tır devrildi: 1 yaralı

22.01.2021 16:50

Arpa yüklü tır devrildi: 1 yaralı Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kasası arpa yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Arpa yüklü tır devrildi: 1 yaralı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kasası arpa yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kulu ilçesi Tavşançalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Bursa'ya arpa nakli yapan A.Ü. idaresindeki 42 AZB 50 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına çıktı ve tırın kasası şarampole devrildi. Kasada yüklü olan arpalar geniş alana savrularak dökülürken, sürücü yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk tedavisi kaza yerinde yapılan sürücü Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arpa yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Arpa yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Arpa yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Arpa yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Konya, Kaza, Kulu, Arpa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arpa yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


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