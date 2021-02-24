Arpa yüklü TIR yan yattı: 2 ağır yaralı - Son Dakika
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Arpa yüklü TIR yan yattı: 2 ağır yaralı

24.02.2021 09:53

MANİSA'nın Kula ilçesinde, seyir halindeki TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, seyir halindeki TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. TIR'da sıkışarak ağır yaralanan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 23.40 sıralarında İzmir- Ankara D300 kara yolunun Esenyazı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Hasan Gündüz idaresindeki 63 SL 271 plakalı arpa yüklü TIR, Kula'dan İzmir yönüne seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yolun sağ tarafından bulunan tarlaya giren TIR, yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, TIR içerisinde sıkışan sürücü Hasan Gündüz ile beraberindeki İbrahim Çetiz'i(60) 45 dakika süren çalışmayla kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 2 yaralı, Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.


- Kula
Kaynak: DHA
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İtfaiye, İzmir, Arpa, Kula, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Arpa yüklü TIR yan yattı: 2 ağır yaralı - Son Dakika
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