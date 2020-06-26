Arpaçay'a 15 yılda yapılmayan hizmetleri AK Partili belediye yaptı - Son Dakika

Arpaçay'a 15 yılda yapılmayan hizmetleri AK Partili belediye yaptı

Arpaçay'a 15 yılda gelmeyen hizmetler, AK Partili Belediye Başkanlığı'nca yapıldı.

Arpaçay'a 15 yılda gelmeyen hizmetler, AK Partili Belediye Başkanlığı'nca yapıldı. Arpaçaylılar 15 yıl sonra doğru dürüst yol, kaldırım ve sıcak asfalt yola kavuştu.

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Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, pandemi sürecinde de boş durmadı. Başkan Altay, ilçeyi adeta şantiyeye çevirdi. Bir taraftan park ve bahçeler yapılırken, diğer taraftan bütün cadde ve sokaklarda kaldırım, parke taş yol ile sıcak asfalt yol çalışmaları yapılıyor.


Başkan Erçetin Altay, "havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalarımıza başladık. Geçen yıldan devam eden park ve bahçelerde çalışmalarımız sürüyor. Yollarımız yapılıyor, altyapı çalışmaları sürüyor. Biz göreve geldiğimizden bugüne kadar yani son 15 yılda yapılmayan hizmetler, bizim dönemimizde yapıldı. Amacımız daha güzel, daha yaşanılabilir bir Arpaçay inşa etmek. Bunun için çalışıyoruz. Bizlere her türlü desteği veren milletvekillerimize ve il başkanımıza teşekkür ediyorum. Arpaçaylılar hizmetlerin en iyisini almaya devam edecek" dedi.


Başkan Erçetin Altay, yürütülen çalışmaları yerinde görerek bilgi aldı. Altay, işçilerle birlikte kilit parke taş döşedi, yol çalışmalarında işçilere yardım etti.


Arpaçay Belediye Başkanlığı'nca Ahmet Arslan Bulvarı ve Yeni Mahalle arasındaki sokak bağlantı yolları kilit parke taşı yol yapılıyor. Yapılan çalışmalar vatandaşların yüzünü güldürüyor. - KARS

Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Arpaçay'a 15 yılda yapılmayan hizmetleri AK Partili belediye yaptı - Son Dakika

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