Son Dakika › Güncel › Arpaçay Belediye Başkanı Altay'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika
Arpaçay Belediye Başkanı Altay'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
6 saat önce
Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 maaşını bağışlayarak destek oldu.
Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 maaşını bağışlayarak destek oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler devam ediyor.
Arpaçay Belediye Başkanı Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünleri bir birlerine destek olarak atlatacaklarını ifade etti.
Herkesi bu kampanyaya destek olmaya davet eden Altay, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına ben de bir maaşımla destek veriyorum. İyilik yaparak ve mallarımızı paylaşarak bu zor günleri beraber atlatacağımıza inanıyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:54 Kaynak: AA
Son Dakika "Biz bize yeteriz" diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda