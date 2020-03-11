Arpaçay Belediyesi bahar temizliği başlattı - Son Dakika
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Arpaçay Belediyesi bahar temizliği başlattı

6 saat önce

Arpaçay Belediyesine bağlı ekipler, ilçede bahar temizliği başlattı.

Arpaçay Belediyesi bahar temizliği başlattı, System.String[]

Arpaçay Belediyesine bağlı ekipler, ilçede bahar temizliği başlattı.


Kars'ın Arapaçay İlçesi Belediye Başkanlığı'nca yoğun geçen kışın ardından ilçe merkezinde bahar temizliğine başladı. Belediye Başkanı Erçetin Altay'ın yakından takip ettiği çalışmalarda cadde ve kaldırımlar itfaiye ekiplerince suyla yıkandı.


Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, havaların ısınmasıyla birlikte temizlik çalışmalarına başladıklarını belirtti.


Altay, "Yoğun bir kış geçirdik. Havalar artık ısındı. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilerek ilçe merkezinde hummalı bir çalışma başlattık. Arkadaşlarımız itfaiye araçlarımızla tazyikli su ile kaldırım ve caddeleri yıkıyor. Amacımız daha temiz ve daha yaşanılır bir Arpaçay" dedi.


Arpaçay Belediyesi'ne ait temizlik işleri ekipleri, ilçedeki bütün cadde ve sokakları yıkayarak pırıl pırıl yaptı. Yapılan temizlik çalışmalarına vatandaşlarda destek verdi. Belediye'nin temizlik çalışmaları vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılandı. - KARS

Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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