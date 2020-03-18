Arpaçay Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Arpaçay Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Arpaçay Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

6 saat önce

Arpaçay Belediyesi, Corona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları ve topluma açık yerleri dezenfekte etti.

Arpaçay Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Arpaçay Belediyesi, Corona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları ve topluma açık yerleri dezenfekte etti.


Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay'ın talimatlarıyla belediye bağlı özel kıyafet ve ekipmanlı ekipler, Covid-19 tedbirleri kapsamında dezenfektasyon çalışması yaptı.


Belediye ekiplerince, toplu taşıma araçları, yolcu durakları ve belediye hizmet binası ile vatandaşlara ait işyerleri ile camileri dezenfekte edildi.


İlçe genelinde dezenfekte çalışmaları yaptıklarını ifade eden Başkan Erçetin Altay, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli, ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları yaptık. Görevli arkadaşlarımızın toplu taşıma araçları, işyerleri, kamuya ait binalar, belediye binası, topluma açık bütün yerleri dezenfekte etti. Dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor" dedi.


Arpaçay Belediyesi ekiplerince toplu taşıma araçlarının içi, dışı, camlar, sürücü kabini, tutamaklar, yolcu koltuk tutamakları, yerler, tavan, dış tavan ve dip köşe temizliği, kamu binaları, vatandaşlara ait iş yerleri, belediye hizmet binası dezenfekte edilerek temizlendi. - KARS

Erçetin Altay, Koronavirüs, Arpaçay, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:32 Kaynak: İHA

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