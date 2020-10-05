Arpaçay Belediyesi'nden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Arpaçay Belediyesi'nden Azerbaycan'a destek

Arpaçay Belediye Başkanlığı Hizmet Binası'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in fotoğrafları asıldı.

Arpaçay Belediyesi'nden Azerbaycan'a destek, System.String[]

Arpaçay Belediye Başkanlığı Hizmet Binası'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in fotoğrafları asıldı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde son günlerde yaşanan yoğun çatışmalar sonucu Türkiye'den Azerbaycan'a destek devam ediyor. Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, Belediye Binası girişine üzerinde, "İki devlet tek millet!', İki ülkenin bayrakları ve iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının fotoğraflarının bulunduğu, Arpaçay Can Azerbaycan ile birlikte omuz omuza" yazılı pankart astırarak Arpaçay'dan Azerbaycan'a destek verdi.

Başkan Erçetin Altay, "Arpaçay halkı ve Arpaçay Belediyesi olarak Azerbaycan ordumuza zaferler diliyoruz. Azerbaycan'mızın işgal edilmiş Karabağ topraklarına, yıllarca gasp edilmiş topraklarına Azerbaycan bayrağını bir an önce dikmesini diliyoruz" dedi.

Öte yandan Kars Valisi Türker Öksüz'de Kars Kalesi burçlarını Azerbaycan Bayrağı'nın rengiyle ışıklandırmıştı. - KARS

Arpaçay Belediyesi'nden Azerbaycan'a destek
Arpaçay Belediyesi'nden Azerbaycan'a destek
Arpaçay Belediyesi'nden Azerbaycan'a destek

Belediye Başkanlığı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Arpaçay, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Arpaçay Belediyesi'nden Azerbaycan'a destek - Son Dakika


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