Son Dakika Haberleri: Arpaçay Belediyesi'nden Barış Pınar Harekatı'na destek
Son Dakika Yaşam Arpaçay Belediyesi'nden Barış Pınar Harekatı'na destek

Arpaçay Belediyesi'nden Barış Pınar Harekatı'na destek

51 dakika önce

Arpaçay Belediyesi Meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Arpaçay Belediyesi'nden Barış Pınar Harekatı'na destek, System.String[]

Arpaçay Belediyesi Meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.


Mehmetçiğe destek maddesinin oylandığı meclis, saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı'nın ve Fatiha Süresi'nin okunması ile başladı. Meclis toplantısının açılış konuşması yapan Başkan Erçetin Altay, "Bütün dünyanın gözünün Türkiye'nin üzerinde olduğunu belirtti. Erçetin Altay, "Bütün dünyanın gözü Türkiye'nin üzerinde" dedi.


Belediye Başkanı Erçetin Altay'ın okuduğu gündem maddesi, oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı'da Arpaçay Belediyesi'nden Barış Pınar Harekatı'na tam destek çıktı. - KARS

Barış Pınarı Harekatı, Erçetin Altay, Arpaçay, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:44 Kaynak: İHA
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