Arpaçay Belediyesi'nden Barış Pınar Harekatı'na destek

Mehmetçiğe destek maddesinin oylandığı meclis, saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı'nın ve Fatiha Süresi'nin okunması ile başladı. Meclis toplantısının açılış konuşması yapan Başkan Erçetin Altay , "Bütün dünyanın gözünün Türkiye 'nin üzerinde olduğunu belirtti. Erçetin Altay, "Bütün dünyanın gözü Türkiye'nin üzerinde" dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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