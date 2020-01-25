Arpaçay Belediyesi'nden yardım kampanyası - Son Dakika
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Arpaçay Belediyesi'nden yardım kampanyası

6 saat önce

Arpaçay Belediyesi, Elazığ'daki depremin ardından yardım kampanyası başlattı.

Arpaçay Belediyesi'nden yardım kampanyası, System.String[]

Arpaçay Belediyesi, Elazığ'daki depremin ardından yardım kampanyası başlattı.


Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay'ın talimatı ile harekete geçen Arpaçay Belediyesi, erzak, battaniye, kıyafet, çadır ve katalitik soba gibi her türlü yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştıracak.


Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ depreminin yaralarını en hızlı şekilde sarmak için Elazığlı kardeşlerimize kışlık kıyafet, battaniye, pratik malzemeler ve gıda malzemeleriyle destek olacağız. Yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız Arpaçay Belediyesi'ne müracaat edebilir" ifadelerine yer verdi. - KARS

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:20 Kaynak: İHA
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