Arpaçay Belediyesi'nin koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Arpaçay Belediyesi'nin koronavirüs tedbirleri

13 dakika önce

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, evden çıkmaları riskli olan vatandaşların günübirlik ihtiyaçlarını belediye çalışanlarıyla karşılayacak.

Arpaçay Belediyesi'nin koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, evden çıkmaları riskli olan vatandaşların günübirlik ihtiyaçlarını belediye çalışanlarıyla karşılayacak.


Kovit-19 bulaşıcı virüsle mücadele kapsamında Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay'da bir takım önlemler aldı.


Arpaçay'da topluma açık yerler başta olmak üzere kamu kurumları ile toplu taşıma araçlarını dezenfekte ettiren Başkan Altay, son olarak Kovit-19 bulaşıcı virüsü kapsamında ilçe merkezinde alınan tedbirler ve kısıtlamalar nedeniyle günlük ihtiyaçları için evden çıkmaları risk olan yaşlı hasta, muhtaç ve kimsesizlerin ihtiyaçlarını karşılamak için ekip kurdu.


Belediye Başkanı Erçetin Altay'ın talimatlarıyla kurulan ekip, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını dışarı çıkmadan karşılamalarını sağlayacak. Başkan Altay'ın talimatlarıyla kurulan ekip, çalışmalarına başladı. Arpaçay Belediye Başkanlığı'nca alınan tedbirlere bir yenisi de eklenmiş oldu. - KARS

Erçetin Altay, Arpaçay, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:59 Kaynak: İHA

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