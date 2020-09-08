Arpaçay'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Arpaçay'da bir köy korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kars'ın Arpaçay İlçesi'ne bağlı Bozyiğit Köyü Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.
Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Arpaçay Bozyiğit Köyü karantinaya alınmış olup, köye giriş-çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 09:38 - Kaynak: İHA
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