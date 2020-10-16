Arpaçay'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Arpaçay'da bir köy karantinaya alındı

Kars'ın Arpaçay ilçesi Akçalar köyü karantinaya alındı.

Kars'ın Arpaçay ilçesi Akçalar köyü karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye giriş çıkışlar yasaklandı. Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Arpaçay ilçesi Akçalar köyü, karantinaya alınmış olup, köye giriş-çıkışlar durdurulmuştur" denildi. Öte yandan karantinaya alınan Akçalar köyü girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köye giriş-çıkışlara izin vermiyor. - KARS

Son Dakika

Yargıtay, aldatıldığı iddiasıyla boşanmak istediği eşinin aracına GPS koyan adamı suçlu buldu

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var

Dünya'nın yörüngesindeki iki uzay çöpü çarpışmaktan son anda kurtuldu

Zabıtanın ihtarına uymayan seyyar satıcılar, sopa ve çekiçle dehşet saçtı

Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti

Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Grip aşısı olurken mutlaka 'Bu senenin aşısı mı?' diye sorun

Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi