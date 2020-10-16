Arpaçay'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Kars'ın Arpaçay ilçesi Akçalar köyü karantinaya alındı.
Karantinaya alınan köye giriş çıkışlar yasaklandı.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Arpaçay ilçesi Akçalar köyü, karantinaya alınmış olup, köye giriş-çıkışlar durdurulmuştur" denildi.
Öte yandan karantinaya alınan Akçalar köyü girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köye giriş-çıkışlara izin vermiyor. - KARS
- Kaynak: İHA
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