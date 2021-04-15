Arpaçay'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Arpaçay'da bir köy karantinaya alındı.
Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Carcıoğlu köyü Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, köye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Köy girişinde görevlendirilen jandarma ekipleri, giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Arpaçay ilçesi Carcıoğlu köyü karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS
Kaynak: İHA
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