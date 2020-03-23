Arpaçay'da cinnet getiren bir kişi eşiyle kızını vurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Arpaçay'da cinnet getiren bir kişi eşiyle kızını vurdu - Son Dakika

Arpaçay'da cinnet getiren bir kişi eşiyle kızını vurdu

6 saat önce

Arpaçay'da cinnet getiren bir kişi eşi ve kızını vurdu.

Arpaçay'da cinnet getiren bir kişi eşiyle kızını vurdu, System.String[]

Arpaçay'da cinnet getiren bir kişi eşi ve kızını vurdu.


Olay, Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Küçük Çatma (Pergit) köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre eşi ile tartışan G.K. sinir krizi geçirerek taşıdığı silahla eşini vurdu. K.K. ardından araya girmeye çalışan ve kızını da aynı silahla vurdu. Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri baba K.K.'yı gözaltına alırken, K.K.'nın kızı S.İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan eşi L.K. ise Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. L.K.'nın durumun ağır olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Jandarma, Arpaçay, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:30 Kaynak: İHA

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