Arpaçay'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı yapıldı - Son Dakika

Arpaçay'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı yapıldı.



Kaymakam Abdil Koç, Başkanlığı'nda Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, tüm kurum amirleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı.



Toplantıda ilgili Bakanlıklar arasında imzalanan protokol kapsamında her kurumun üzerine düşen görev ve sorumluluklar masaya yatırıldı.



Kaymakam Abdil Koç, Kadına şiddete sıfır taviz ve tolerans ile çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.



Koç, vatandaşlara toplum yapısının vazgeçilmez ve değerli mensubu olan kadınlara hak ettiği kıymetin verilmesi konusunda çağrıda bulundu. - KARS