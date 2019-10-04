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Arpaçay'da kaybolan hayvanlar bulundu

2 saat önce

Arpaçay'da kaybolan büyükbaş hayvanlar, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Arpaçay'da kaybolan hayvanlar bulundu, System.String[]

Arpaçay'da kaybolan büyükbaş hayvanlar, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.


Arpaçay Melik Köy'de büyükbaş hayvanları kaybolan vatandaş, durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arpaçay Melik köyünde kaybolan havanlar için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda kaybolan 6 büyükbaş hayvan bulundu. Bulunan hayvanlar Melik Köye getirilerek sahibine teslim edildi.


Kaybolan hayvanlarına kavuşan vatandaş, jandarma ekiplerine teşekkür etti. Hayvanlarına kavuşan vatandaşın sevinci yüzüne yansıdı.


Öte yandan konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi. - KARS

Jandarma, Arpaçay, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:53 Kaynak: İHA
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