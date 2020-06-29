Arpaçay'da Kaymakam Koç, vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Arpaçay'da Kaymakam Koç, vatandaşlarla buluştu

Kaymakam Abdil Koç, pandemi sürecinin ardından ilk 'Halk Günü' toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Abdil Koç, pandemi sürecinin ardından ilk 'Halk Günü' toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

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Kars'ın Arpaçay İlçesi'nde kaymakam Abdil Koç, pandemi sürecinden sonraki ilk halk toplantısını Tepecik Köyünde gerçekleştirdi.


Tedbirler çerçevesinde gerekli önlemler alındıktan sonra gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Abdil Koç ile birlikte ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda korona virüsle alakalı yapılması gerekenler başta olmak üzere, genel asayiş durumu, trafik kurallarına riayet, yaya geçiş üstünlüğü, kadına yönelik şiddetle mücadele, çocukların eğitim durumu, ailenin önemi, tarımsal faaliyetlerde kurallara uyma konuları masaya yatırıldı.


Kadınlarında yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, Kaymakam Abdil Koç, 3 yıllık görev sürecinde kadınların toplantıya yoğunlukta katılmasının bir ilk olduğu belirtti.


Toplantı da ayrıca kadınların tarımsal üretime yönelik bir kooperatif kurmaları yönünde de bir karar alındı. Kaymakam Abdil Koç, böyle bir girişim olursa destek vereceklerini sözlerine ekledi. - KARS

Arpaçay, Tepecik, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:13 Kaynak: İHA

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