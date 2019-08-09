Son Dakika Haberleri: Arpaçay'da kök kenevir ele geçirildi
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Arpaçay'da kök kenevir ele geçirildi

1 saat önce

Arpaçay ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bin 128 adet kök kenevir ele geçirildi.

Arpaçay'da kök kenevir ele geçirildi, System.String[]
Arpaçay ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bin 128 adet kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Arpaçay İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekiplerce yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde H.K.'ya ait evin önünde 944, C.A.'nın evinin bahçesinde ise 184 olmak üzere toplam bin 128 kök kenevir ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen kenevirler, olay yerinde yakılarak imha edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ise gerekli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - KARS
Jandarma, Kenevir, Arpaçay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:21 Kaynak: İHA
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