Son Dakika Haberleri: Arpaçay'da kök kenevir ele geçirildi
Son Dakika Yaşam Arpaçay'da kök kenevir ele geçirildi

Arpaçay'da kök kenevir ele geçirildi

42 dakika önce

Arpaçay'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda kök kenevir ele geçirildi.

Arpaçay'da kök kenevir ele geçirildi, System.String[]

Arpaçay'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda kök kenevir ele geçirildi.


Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı'nca Arpaçay İlçesi Küçükçatma Köyü'de M.A.'nın evinin bahçesinde 246 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili M.A. hakkında ise yasal işlem yapıldı.


Muhafaza altına alınan kenevirler, olay yerine çağrılan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yakılarak imha edildi.


Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi. - KARS

Jandarma, Arpaçay, Kenevir, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:03 Kaynak: İHA
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