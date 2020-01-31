Arpaçay'da 'Muhtarlara Hizmet içi' eğitim verildi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Arpaçay'da 'Muhtarlara Hizmet içi' eğitim verildi - Son Dakika

Arpaçay'da 'Muhtarlara Hizmet içi' eğitim verildi

6 saat önce

Kars'ın Arpaçay İlçesi'nde muhtarlara hizmet içi eğitim verildi.

Arpaçay'da 'Muhtarlara Hizmet içi' eğitim verildi, System.String[]

Kars'ın Arpaçay İlçesi'nde muhtarlara hizmet içi eğitim verildi.


Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen eğitime Kaymakam Abdil Koç başkanlık etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan eğitimde Köy Kanunu' çerçevesinde muhtarlara görevleri anlatıldı.


Arpaçay'da yapılan eğitimde, köy ve mahalle muhtarlarına İçişleri Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda hizmet içi eğitim verildi. Seminer şeklinde düzenlenen eğitim programında Kaymakam Abdil Koç, devlet teşkilatı ile genel idari sistemini anlattı. Arpaçay Yazı İşleri Müdürlüğü görevlisi ile Özel İdare görevlisi ise Köy Kanunu çerçevesinde muhtarları bilgilendirdi.


Toplantı katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla son buldu. - KARS

Arpaçay, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:08 Kaynak: İHA
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