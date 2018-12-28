Arpaçay'da Okullara Kar Engeli
1 saat önce
Kars'ta olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Kars
'ta olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Arpaçay
'da okullar tatil edildi.
Konuyla ilgili Arpaçay Kaymakamlığı'dan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz genelinde kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle; okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitim-öğretime 28 Aralık
2018 Cuma günü 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:02 Kaynak: İHA
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