Arpaçay'da okulların bilim fuarları renkli görüntülere sahne oldu

Arpaçay
'da okulların düzenlendiği 4006 TUBİTAK Bilim Fuarları renkli görüntülere sahne oldu.
Arpaçay Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi
, Değirmenköprü İsmet Kaya
Ortaokulu, Melikköy Ortaokulu, Gülyüzü Şehit Alpaslan Kaya Ortaokulu, Tomarlı Şehit Ayhan Kızılkaya
Ortaokulu ve Koçköy
Gazi Ahmet Ortaokulu, TÜBİTAK'tan aldıkları destekle bilim fuarları düzenledi. Düzenlenen fuarlarda öğrenciler kendi tasarladıkları projeleri sergiledi.
Arpaçay'da öğrencilerin hazırladıkları projelerin bir kısmı kültürel değerleri araştırmaya ve yaşatmaya yönelik olurken, bazı projelerde çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik hazırlandı. Hayatı kolaylaştırmaya yönelik teknoloji projelerinin de yer aldığı bilim fuarlarına Kaymakam Abdil Koç ve protokol üyeleri de katıldı. Koç, projeler hakkında öğrencilerden ilgiler aldı.
Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, TÜBİTAK'ın desteklediği bilim fuarlarının özellikle köy okullarında okuyan öğrenciler için önemli bir eğitim fırsatı olduğunu belirtti.
Koç, çocukların kendi fikirlerini sunmalarını, onların özgüvenleri ve gelişimleri açısından önemsediğini sözlerine ekledi. - KARS