Son Dakika Haberleri: Arpaçay'da yıl sonu sergisi açıldı

Arpaçay'da yıl sonu sergisi açıldı

2 saat önce

Arpaçay Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde açılmış olan değişik branşlardaki kursların sergisinin açılışı yapıldı.

Arpaçay'da yıl sonu sergisi açıldı, System.String[]
Arpaçay Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde açılmış olan değişik branşlardaki kursların sergisinin açılışı yapıldı.

Arpaçay Halk Eğitim Merkezi Salonu'ndaki sergini açılışını Kaymakam Abdil Koç, protokol üyeleri, daire ve kurum amirleri birlikte yaptı. Açılışın ardından sergiyi gezen Kaymakam Abdil Koç, yıl içerisinde yapılan el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği belirtti.

Beraberindekilerle birlikte sergiyi gezen kaymakam Koç, unutulmaya yüz tutmuş motifler ile modern çizgilerin genç kızların elinde hayat bulduğunu söyledi.

Kaymakam Abdil Koç, Halk Eğitim Merkezlerinin pek çok alanda kurs açabileceğine değinerek, bunun için yeterli sayıda kursiyer olması gerektiğine vurgu yaptı.

Bir yıl boyunca ilk yardım, kalorifer ateşleyiciliği, halk oyunları, tiyatro, bağlama, boyama gibi değişik alanlarda kurslar açan Arpaçay Halk Eğitim Merkezi ortaya çıkan ürünlerini yıl sonu sergisinde halkın beğenisine sunuyor.Sergide bağlama ustalarından ders alan kursiyerlerin performansı, tiyatro ve halk oyunları gösterileri ise katılımcılardan tam not aldı. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:52 Kaynak: İHA
Arpaçay, Yaşam
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