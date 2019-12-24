Arpaçay Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Arpaçay Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı - Son Dakika

Arpaçay Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı

6 saat önce

Arpaçay Devlet Hastanesi'ndeki yangın tatbikatı heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu.

Arpaçay Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı, System.String[]

Arpaçay Devlet Hastanesi'ndeki yangın tatbikatı heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu.


Kars İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde 112 Acil Servis, UMKE, AFAD, polis ve itfaiye ekiplerinden oluşan yaklaşık 70 personelin katılımıyla, Arpaçay Devlet Hastanesi'nde Hastane Afet Planı (HAP) tatbikatı gerçekleştirildi.


Senaryo gereği Arpaçay İlçe Devlet Hastanesi UPS Odasında bulunan akülerin tutuşması yangın çıkmasına neden oldu. Çıkan yangını fark eden personel tarafından yangın butonuna basılarak 110 İtfaiyeye bilgi verildi.


Hastaneyi boşaltan ekipler Acil Durum Toplanma yerinde toplanırken, görevli Yangın Söndürme personeli ise yangına müdahale etmek için yangın tüpleriyle yangına müdahale etti. Çıkan yangında 2 personel dumandan zehirlenerek yaralandı. Yaralılardan birine ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekipleri ve hastane doktorları tarafından yapılırken, durumu ağır olan diğer yaralı ise ambulansla Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.


Gerçeği aratmayan tatbikata katılan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, çıkan yangınla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.


Durumun kontrol altına alındığı olayda daha sonra yeşil kod verilerek, HAP başkanı tarafından basın mensuplarına açıklama yapıldı. - KARS

Devlet Hastanesi, Arpaçay, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:06 Kaynak: İHA
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