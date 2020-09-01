Arpaçay Yalınçayır Köyü karantinaya alındı - Son Dakika

Kars'ta yeni tip Korona virüs (kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Arpaçay'a bağlı Yalınçayır karantinaya alındı.

Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Arpaçay'a bağlı Yalınçayır Köyü karantinaya alınmıştır. Yerleşim birimine giriş ve çıkışlar durduruldu" denildi.

Öte yandan karantinaya alınan Yalınçayır Köyü girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor. - KARS