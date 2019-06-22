Son Dakika Haberleri: Arpaçaylı genç, kendi okuduğu okulu tadilat ettirdi
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Arpaçaylı genç, kendi okuduğu okulu tadilat ettirdi

56 dakika önce

Arpaçay'da okuyan genç, mimar olduktan sonra geldiği köyünde kendi okuduğu okulun tadilatını yaptırdı.

Arpaçaylı genç, kendi okuduğu okulu tadilat ettirdi, System.String[]
Arpaçay'da okuyan genç, mimar olduktan sonra geldiği köyünde kendi okuduğu okulun tadilatını yaptırdı.

Arpaçay'a bağlı Taşlıağıl köyünden Kurtuluş Göktaş, kendisinin de öğrencilik yaptığı köy okulunun tadilattan geçirilmesine yardım etti.

Köyden okuyarak mimar olan ve İstanbul'da kendi mimarlık şirketini kuran Kurtuluş Göktaş, yıllar sonra köyüne dönerek öğretmenlerin ve muhtarın desteğiyle köy okulunun onarımı için yardımda bulundu.

Köy okulunun tadilatını yaptırarak baştan aşağıya yenileyen Kurtuluş Göktaş, köylere de çağrıda bulunarak çocuklarını okutmalarını istedi.

Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç'ta, Taşlıağıl Köyü'ne gelerek tadilatı yapılan okulda incelemelerde bulundu. Koç, kendi okuduğu köy okulunun tadilatını yapan Kurtuluş Göktaş'a destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Kaymakam Koç, Kurtuluş Göktaş'ın düşünce ve hareketinin diğer köylere de örnek olması gerektiğini vurguladı. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:56 Kaynak: İHA
İstanbul, Arpaçay, Yaşam
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