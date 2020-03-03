Arpaçaylı şehidin Şehitlik Beratı ailesine verildi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Arpaçaylı şehidin Şehitlik Beratı ailesine verildi - Son Dakika

Arpaçaylı şehidin Şehitlik Beratı ailesine verildi

6 saat önce

Kars Valisi Türker Öksüz, Van'ın Bahçesaray ilçesinde kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın Şehitlik Beratı'nı ailesine tevcih etti.

Arpaçaylı şehidin Şehitlik Beratı ailesine verildi, System.String[]

Kars Valisi Türker Öksüz, Van'ın Bahçesaray ilçesinde kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın Şehitlik Beratı'nı ailesine tevcih etti.


Şehitlik Beratı'nı şehidin babası Asım Avcı'ya teslim eden Vali Türker Öksüz, şehitliğin çok yüce bir makam olduğunu belirtti. Öksüz, şehitlik beratının bir onur belgesi olduğunu ve şehit babası olmanın da bir onur olduğunu söyledi.


Şehitlik beratını şehidin babasına takdim etmekten büyük bir onur duyduğunu ifade eden Vali Öksüz, "Şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı, bu vatanın toprağında çığ felaketinde hizmet verirken, mücadele ederken şehit düştü. Hem şehidimize hem de tüm aziz şehitlerimize bir kez daha Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum, minnet ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.


Şehit babası Asım Avcı da Şehitlik Beratı'nı gururla, onurla teslim aldığını kaydetti. Avcı, "Vatan sağ olsun" dedi.


Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin tarafından gönderilen başsağlığı mesajı da şehit babası Asım Avcı'ya teslim edildi. - KARS

Muammer Türker, Türker Öksüz, Jandarma, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:36 Kaynak: İHA
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