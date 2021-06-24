Arpacığa Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Arpacık Nedenleri ve Tedavisi

Arpacık gözde ortaya çıkar ve göz kapağını etkiler. Arpacık tedavisinde hem ilaç tedavisi hem de doğal tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Arpacık tedavisi uzun süreçli bir tedavi sürecidir.

Arpacığa Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

1) Papatya Çayı

Arpacığa iyi gelen doğal tedavi yöntemleri arasında papatya çayı gelmektedir. Papatya çayı direkt göz kapağına etki eder ve göz kapağında arpacık oluşumunu tetikleyen faktörleri ortadan kaldırır. Papatya çayını günde 2 defa uygulayabilirsiniz. En etkili doğal tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır.

2) Sıcak Kompres

Günde 15 dakika olmak üzere iki defa sıcak kompres uygulayabilirsiniz. Sıcak kompresi arpacığın üzerinde çok sıkı tutmayın. 15 dakika boyunca sıcak beklettikten sonra yüzünüzü hafif ılık su ile tekrardan yıkayın. Gözünüzün kapalı olması çok önemlidir. Gün içerisinde bunu tekrar edebilirsiniz. Sıcak kompres gözün şişmesini de engeller. Eğer lens kullanıyorsanız sıcak kompres uygularken mutlaka bu lensleri çıkarın.

3) Patates

Göz arpacığına iyi gelen bir diğer doğal yöntem ise patates dilimleridir. Öncelikle patatesleri ince bir şekilde rendeleyin. Daha sonra rendelediğiniz patatesleri yine temiz ve ince bir beze sarın. Patateslerin sıcak olması ya da soğuk olması fark etmez. Göz kapaklarınızın üstünde bu şekilde bekletin. Patates tedavisi göz arpacığının hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlayacak ve arpacığın mikrobunun kırılmasını sağlayacaktır.

4) Kekik Yağı

Arpacığa iyi gelen bir diğer doğal yöntem ise kekik yağıdır. Kekik yağı kullanabileceğiniz en güzel doğal üründür. Tam olarak kullanımı ise pamuk yardımı iledir. Pamuğun üzerine 2 ya da 3 damla kekik yağını damlatın. Daha sonra pamuk yardımı ile kekik yağını arpacığın üzerine sürün. Kekik yağı doğal bir antiseptik maddesi olarak bilinmektedir. Bu şekilde arpacığın iyileşme süreci de hızlanacaktır.

5) Sarımsak

Sarımsak doğal bir antibiyotik olarak bilinmektedir. Her türlü enfeksiyonu geçirdiği gibi arpacığa da oldukça iyi gelmektedir. Arpacığın hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlayan arpacık iyileşme sürecini oldukça fazla arttırır. Günde 10 ya da 15 diş sarımsağı tüketerek arpacığın iyileşme sürecini arttırabilirsiniz.

Arpacık Nedenleri

1) Rimel Kullanımı

Kadınlar makyaj yaparken rimel kullanımı arpacığa neden olabilir. Özellikle bu tarz kozmetik ürünlerinin kalitesiz olması göz sağlığı açısından tehdit edici olabilir. Bundan dolayı aşırı derecede makyaj ve rimel kullanımı arpacığın nedenleri arasında yer alır.

2) Uykusuzluk

İnsan sağlığı açısından uyku çok önemlidir. Uykusuzluk da göz arpacığına neden olur. Göz kapağında bakterilerin artmasına sebep olur. Bu durumda arpacık gelişimi tetiklenir.

3) Alerjik Reaksiyonlar

Bir takım alerjik reaksiyonlar arpacığa neden olur. Alerjik reaksiyonlar özellikle sonbahar aylarında polenler arpacığa sebep olabilir.

Arpacık Tedavisi

Arpacık tedavisinde ilk olarak kullanılan tedavi yöntemi antibiyotik tedavisidir. Antibiyotik tedavisi doktor tarafından kaç hafta devam edeceği belirlenmektedir. Daha sonra antibiyotik tedavisi ile birlikte bir takım göz merhemleri verilmektedir. Göz merhemleri de arpacık tedavisinde kullanılan etkili tedavi yöntemidir. Bu göz kremleri göz kapağının üstüne sürülür. Günde 2 defa olmak üzere sabah ve akşam arpacığa sürülür. Aynı zamanda arpacık tedavisinde göz damlaları da verilmektedir.