Arpad Baroti Bursa Büyükşehir Belediyespor'da

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni sezona hazırlanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, dış transferdeki ilk yabancı oyuncusuyla anlaştı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni sezona hazırlanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, dış transferdeki ilk yabancı oyuncusuyla anlaştı.

Geçen sezon kadrosundan 6 sporcusuyla yoluna devam eden ve Serkan Kılıç, Anıl Tokat, Fatih Cihan, Murathan Kısal, Çağatay Durmuş, Muhammed Kaya gibi önemli oyuncuları kadrosuna katan yeşil-beyazlılar son olarak 28 yaşındaki Arpad Baroti'yi renklerine bağladı.

Profesyonel kariyerine ülkesinin Dunaffer takımında başlayan Macar milli voleybolcu, sırasıyla Tonno Callipo, Vero Volley, Ansan OK Savings Bank, Citta di Castello, Berlin Recycling Volleys, Suwon KEPCO Vixtorm, Hyundai Capital Skywalkers, Narbonne Volley ve Grupa Azoty ZAKSA takımlarında forma giydi.

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