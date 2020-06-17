Arpad Baroti Büyükşehir'de

Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Macar pasör çaprazı Arpad Baroti'yle sözleşme imzaladı.

Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Macar pasör çaprazı Arpad Baroti'yle sözleşme imzaladı.

Pandemi sebebiyle liglerin tescil edilmesinin ardından yeni sezona güçlü bir kadro kurmak isteyen Bursa Büyükşehir Belediyespor dış transferdeki ilk yabancı oyuncusuyla anlaştı. Geçen sezon kadrosundan 6 sporcusuyla yoluna devam eden ve Serkan Kılıç, Anıl Tokat, Fatih Cihan, Murathan Kısal, Çağatay Durmuş, Muhammed Kaya gibi önemli oyuncuları kadrosuna katan yeşil-beyazlılar son olarak Arpad Baroti'yi renklerine bağladı.

Profesyonel kariyerine ülkesinin Dunaffer takımında başlayan Baroti sırasıyla Tonno Callipo, Vero Volley, Ansan OK Savings Bank, Citta di Castello, Berlin Recycling Volleys, Suwon KEPCO Vixtorm, Hyundai Capital Skywalkers, Narbonne Volley ve Grupa Azoty ZAKSA takımlarında forma giydi. 2.03 uzunluğuyla pasör çaprazında görev yapan oyuncu aynı zamanda Macaristan milli takımının da formasını giyiyor. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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