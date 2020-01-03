Arpalı Belediyesinde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Bayburt'un Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ve Türk Yerel Hizmet-Sen İl Başkanı Muhsin Develi arasında bir yıllık Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

Polattimur, belediyede gerçekleşen imza töreninde yaptığı konuşmada, yetkilerinin hepsini personelin lehine kullandıklarını söyledi.

Herkese eşit davrandıklarını belirten Polattimur, "Çalışanlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan imzalayacağımız sözleşmenin memurlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz elimizden gelen tüm imkanları personellerimiz için kullanırken, onlarda Arpalı halkına daha iyi hizmet verebilmek için çalışacaklar." dedi.

Develi ise memurlar arasında ayrım yapmadan tamamını kapsayacak şekilde bir yıllığına 500 lira destekleme yapılacağını vurguladı.