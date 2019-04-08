Son Dakika Haberleri: Arpalı'da Polattimur Dönemi Başladı

Arpalı'da Polattimur Dönemi Başladı

27 dakika önce

AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Abdurrahman Polattimur, eski Belediye Başkanı Şadi Terzi'den görevi teslim aldı.

Arpalı'da Polattimur Dönemi Başladı, System.String[]
AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Abdurrahman Polattimur, eski Belediye Başkanı Şadi Terzi'den görevi teslim aldı.

Düzenlenen devir teslim törenine AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat'ın yanı sıra İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

"Doğup büyüdüğüm bu topraklarda ikinci Polattimur dönemini başlattığım için çok mutluyum" diyen Abdurrahman Polattimur, "Bu doğduğum topraklara hizmet için geldim ve Arpalı'mızın gelişip kalkınması için hizmetlerimizi aralıksız devam edecektir." dedi.

Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur tarafından eski Başkan Şadi Terzi'ye plaket verildi. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:59 Kaynak: İHA

Arpalı, Şadi Terzi, Abdurrahman Polattimur, AK Parti, Güncel
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