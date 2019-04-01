Arreaza: "Kardeş Türk Halkına Her Zaman En İyi Dileklerimizi İletmeyi Borç Biliriz"
52 dakika önce
- Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:31 Kaynak: AA
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