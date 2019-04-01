Arreaza: "Venezuela Son Derece Zorlu Bir Krizin İçerisinde"
17 dakika önce
- Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısı düzenledi.
- Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın konuşması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısı düzenledi.(3)
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:58 Kaynak: AA
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