Son Dakika Haberleri: Arreaza: "Venezuela Son Derece Zorlu Bir Krizin İçerisinde"

Arreaza: "Venezuela Son Derece Zorlu Bir Krizin İçerisinde"

17 dakika önce

- Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısı düzenledi.

- Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın konuşması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısı düzenledi.(3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:58 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela, Güncel
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