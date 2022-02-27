Arrizabalaga penaltıyı kaçırdı, Liverpool kupayı kaldırdı - Son Dakika
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Arrizabalaga penaltıyı kaçırdı, Liverpool kupayı kaldırdı

27.02.2022 23:28
Arrizabalaga penaltıyı kaçırdı, Liverpool kupayı kaldırdı

İngiltere Lig Kupası Final maçında Chelsea ile karşı karşıya gelen Liverpool, kupanın sahibi oldu.

İngiltere Lig Kupası Final maçında Chelsea ile karşı karşıya gelen Liverpool, kupanın sahibi oldu. Normal süresi 0-0 tamamlanan müsabakada penaltılarda Chelsea kalecisi Kepa Arrizabalaga'nın penaltıyı kaçırmasının ardından Liverpool şampiyonluğu göğüsledi.

İngiltere Lig Kupası Final müsabakasında Chelsea ile Liverpool Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın normal süresi 0-0 tamamlanırken, uzatma devrelerinde de iki takım gol suskunluğunu bozmadı. Penaltılara giden final müsabakasında 10-10 beraberlik sürdü. 11. penaltıyı kullanan Chelsea'nin file bekçisi Kepa Arrizabalaga, meşin yuvarlağı kalenin üstünden dışarı attı ve Liverpool İngiltere Lig Kupası şampiyonu oldu.

(İHA)

Arrizabalaga penaltıyı kaçırdı, Liverpool kupayı kaldırdı
Arrizabalaga penaltıyı kaçırdı, Liverpool kupayı kaldırdı

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Chelsea Taraftarlarından Abramovich'e Hem Destek Hem Tepki Chelsea Taraftarlarından Abramovich'e Hem Destek Hem Tepki İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea, Liverpool'la karşı karşıya geliyor İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea, Liverpool'la karşı karşıya geliyor

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Kaynak: İHA

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