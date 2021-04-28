'Arsa avcısı' çetesinin lideri, tapu memuru çıktı - Son Dakika

'Arsa avcısı' çetesinin lideri, tapu memuru çıktı

28.04.2021 12:46
'Arsa avcısı' çetesinin lideri, tapu memuru çıktı, System.String[]

'Arsa avcısı' çetesinin lideri, tapu memuru çıktıANKARA'da, kamu arazisi satışı vaadiyle 160 kişinin 300 milyon lirasını dolandıran çeteye yönelik 'arsa avcısı' operasyonunda gözaltına alınan 106 kişiden 54'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 52'si de adliyeye sevk edildi.

'Arsa avcısı' çetesinin lideri, tapu memuru çıktı

ANKARA'da, kamu arazisi satışı vaadiyle 160 kişinin 300 milyon lirasını dolandıran çeteye yönelik 'arsa avcısı' operasyonunda gözaltına alınan 106 kişiden 54'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 52'si de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 32'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Çete lideri Atakan Avcı'nın, tapu memurluğunu bırakarak, soyadını verdiği çeteyi kurduğu ortaya çıktı. Hasan D.'nin de temizlikçiliği bırakıp, çeteye katıldığı ve lüks yaşam sürdüğü belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaklaşık 2 yıl süren teknik ve fiziki takibinde 106 kişilik dolandırıcılık çetesi tespit edildi. Kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle çok sayıda kişinin paralarını dolandıran çeteye yönelik geçen hafta 14 ilde eş zamanlı 'arsa avcısı' operasyonu düzenledi. Operasyonda örgüt liderleri Hasan Y., Turhan B., Gökhan Y. ile 5 tapu memuru, 4 avukat, 2 polis memuru, 1 uzman çavuş ve 1 mühendisin de aralarında bulunduğu 106 kişi gözaltına alındı. 160 kişiyi 300 milyon lira dolandırdığı tespit edilen örgüt üyelerine ait 8 araç, 40 iş yeri, konut, arsa ve 30 milyon liraya el koyuldu.

TAPU MEMURLUĞUĞUNDAN ÇETE LİDERLİĞİNEEmniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 54'ü, serbest bırakıldı. 52 kişi ise adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararıyla 20 kişi tutuklanırken, 32 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.Çete lideri Atakan Avcı'nın, 1 ay önce yine 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildiği öğrenildi. Atakan Avcı'nın asıl mesleğinin, tapu memurluğu olduğu, memuriyeti bırakarak, çeteyi kurduğu belirlendi. Avcı'nın, çeteye kendi soyadını verdiği de belirtildi. Avcı'nın, cezaevine girmeden önce mağdur ettiği kişilerden dolandırdığı paralarla lüks yaşam sürdüğü, gayrimenkullerinin olduğu ve açtığı galeride lüks araçların satışını gerçekleştirdiği belirlendi.   TEMİZLİKÇİ DE ÇETEDEÖte yandan adli kontrolle serbest bırakılan çete üyelerinden Hasan D.'nin, temizlikçi firmasında çalışırken, yaklaşık 1 yıl önce çeteye üye olduğu öğrenildi. Çete bünyesindeki faaliyetleri ile kısa sürede büyük kazançlar elde eden Hasan D.'nin, kendisine ait şirket kurduğu, otomobil alım satım işlerinde yoğunlaştığı, pahalı otomobillere binerek, lüks yaşam sürdüğü ortaya çıktı.Ayrıca çete üyelerinin, tapu müdürlüğünde irtibatlı oldukları kamu görevlilerini kullanarak, memurların işlem yaptığı alana geçtikleri ve memur gibi işlem yapıp, mağdurlara sahte tapu teslim ettikleri saptandı. Çete üyelerinin, dolandırdıkları paralar ile gece kulübü kapatarak, eğlendikleri de belirlendi.

Görüntü dökümü: En önde yürüyen Hasan D'den görüntü

Şüphelilerin adliyeye sevki

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA, -


'Arsa avcısı' çetesinin lideri, tapu memuru çıktı
'Arsa avcısı' çetesinin lideri, tapu memuru çıktı
'Arsa avcısı' çetesinin lideri, tapu memuru çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, Dolandırıcılık, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Arsa avcısı' çetesinin lideri, tapu memuru çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Video çekip Türk pasaportunu aşağılayan gençler, mahkemede çark etti Video çekip Türk pasaportunu aşağılayan gençler, mahkemede çark etti 17 günlük tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı! Koca, açıklama yapacak 17 günlük tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı! Koca, açıklama yapacak Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi! Gurbetçileri böyle kandırıyorlar Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi! Gurbetçileri böyle kandırıyorlar Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu
Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi! ABD ordusuna video oyunlarını aratmayan gözlük Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi! ABD ordusuna video oyunlarını aratmayan gözlük         
13:19
12 yaşındaki çocuk hem lise hem de üniversiteden mezun olacak 12 yaşındaki çocuk hem lise hem de üniversiteden mezun olacak         
12:55
2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor 2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor         
12:17
Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak         
12:10
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu         
10:35
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi         
10:05
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi         
09:47
Pandeminin gözde mesleği; motosikletli kurye! Aylık 6 bin TL maaş alıyorlar Pandeminin gözde mesleği; motosikletli kurye! Aylık 6 bin TL maaş alıyorlar         
09:29
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı         
18:03
Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek         
17:23
Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı         
16:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 13:37:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Arsa avcısı' çetesinin lideri, tapu memuru çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement