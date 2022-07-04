'ARSA BİZİM' DEDİ, TOPRAK DÖKÜP TURİSTİK ŞELALE YOLUNU KAPATTI - Son Dakika
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'ARSA BİZİM' DEDİ, TOPRAK DÖKÜP TURİSTİK ŞELALE YOLUNU KAPATTI

04.07.2022 10:09

SİNOP'ta Ferdi Poyraz Aslan (36), arazinin kendisine ait olduğunu öne sürerek, yılda 400 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan 'Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne giden yola toprak döktürüp araç ulaşımına kapattı.

SİNOP'ta Ferdi Poyraz Aslan (36), arazinin kendisine ait olduğunu öne sürerek, yılda 400 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan 'Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne giden yola toprak döktürüp araç ulaşımına kapattı. Aslan, arsalarının kamulaştırma bedellerinin ödenmediğini belirterek, "Burası dedelerimizin yeri. Kamulaştırırsa o zaman yolu açarız, diğer türlü açmayız" dedi.

Erfelek ilçesinde yaşayan Ferdi Poyraz Aslan, kendi arsasından geçirildiğini iddia edip 'Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne giden yolu kepçeyle toprak döktürüp araç ulaşımına kapattı. Bölgenin önemli turizm yerlerinden olan ve yılda yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırlayan şelaleye gidenlerden bazısı yoldaki toprak yığını nedeniyle araçlarıyla geri dönmek durumunda kaldı, bazıları da 8 kilometre yol kat ederek ulaştı. Kurban Bayramı öncesi yolun kapatılmasına tepki gösteren işletme sahipleri ve ziyaretçiler, sorunun çözülmesini istedi.

'BURASI DEDELERİMİZİN YERİ'

Ferdi Poyraz Aslan, yolun geçtiği arsanın kendilerine ait olduğunu söyleyerek, "Burası bizim yerimiz. Geçen sene de kestik biz bu yolu. Erfelek Belediye Başkanı'mız, ilçe başkanımız geldi. Onların hatırları için biz burayı açmıştık ama bu sene çözüm bulamadık. Şelale bir kişiye kiraya verilmiş. Burası bizim yerimiz. Geçit yerimiz. Bizim yerimizden paralar kazanılıyor ama bize bir ödeme yok. Biz de bu sebepten dolayı yolu kestik. Biz başvuruları yaptık. Buralar 'kamulaşmıyor' dendi. Şelale para kazanıyor ama biz bir şey görmüyoruz. Burası dedelerimizin yeri. Biz görmüyorsak kimsenin de görmesine gerek yok. Devlet kamulaştırırsa o zaman yolu açarız, diğer türlü açmayız" diye konuştu.

'BİZ VE ZİYARETÇİLER MAĞDUR DURUMDAYIZ'

Şelale bölgesinde tesisi bulunan işletme sahibi Ömer Bozkurt da "Geçen sene ve bu sene gerçekleşen selden sonra şelale çok zarar gördü. 2 sene de pandemi vardı. Biz buranın tadilatı için çok para harcadık. 1 ayda yapılacak işi Sinop turizmi için 3 günde yaptık. Biz ve gelen ziyaretçiler şu an mağdur durumdayız. Devletin bir an önce bu yolu açmasını istiyoruz" dedi.

'KAMULAŞTIRILMASI LAZIM'

Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun ise geçen yıl yolu açtırdıklarını anımsatarak, "Bu vatandaş geçen yıl da yolu kapatmıştı. Biz rica ettik, açtırdık. Biz belediye olarak bu konuda yetkili değiliz. Valiliğin orayı kamulaştırması lazım" ifadelerinde bulundu.

Öte yandan Valilik bünyesinde, şelalede yaşanan yol sorununun ortadan kaldırılması için inceleme başlatılacağı belirtildi.

ERFELEK ŞELALELERİ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2011 yılında tabiat parkı ilan edilen 70 hektarlık alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleleri, çevre iller arasında bölgenin en fazla ziyaretçi alan alanları arasında yer alıyor. İrili ufaklı 28 şelaleden oluşan alanı özellikle ilkbahar ve yaz döneminde yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor. Kente gelen fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çeken şelaleler, yılda ortalama 400 bini aşkın yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 'ARSA BİZİM' DEDİ, TOPRAK DÖKÜP TURİSTİK ŞELALE YOLUNU KAPATTI - Son Dakika

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