Son Dakika Haberleri: Arsa dolandırıcılığına 2 tutuklama
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Arsa dolandırıcılığına 2 tutuklama

16 dakika önce

KAYSERİ'de, engelli M.Y.'yi (58), uygun fiyata arsa alma bahanesiyle 65 bin TL dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Arsa dolandırıcılığına 2 tutuklama, System.String[]
KAYSERİ'de, engelli M.Y.'yi (58), uygun fiyata arsa alma bahanesiyle 65 bin TL dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kentte oturan kısmi zihinsel engelli M.Y., kendisine, uygun fiyata arsa alabileceğini söyleyen Mehmet Selimoğlu'na 65 bin TL verdi. Selimoğlu, T.C. numarası ve tarih kısmı yanlış düzenlenmiş geçersiz teminat senedi karşılığında M.Y.'den parayı aldıktan sonra ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan M.Y., eşi F.N.Y.'ye (52) durumu anlattı. F.N.Y.'nin polise şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. M.Y.'den parayı alan Mehmet Selimoğlu, yapılan takip sonucu, polis ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Mehmet Selimoğlu ile işbirliği yaptığı belirlenen Özdemir Özarslan, B.A., B.Ö. ve M.K. da yakalanıp gözaltına alındı.
Dolandırıcılık suçlarından sabıkalı olduğu saptanan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerinin ardından, 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'nitelikli yağma' suçlarından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheliden Mehmet Selimoğlu ve Özdemir Özarslan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler B.A., B.Ö. ve M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:25 Kaynak: DHA
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