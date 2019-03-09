Arsa Kavgası Kanlı Bitti, Kardeşler Birbirini Vurdu

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Başkent Polisi, Firari Son Üyeyi de Yakalayıp "Mayalılar" Hırsızlık Çetesini Çökertti

Katil Zanlılarından "Siz Niye Yoruldunuz, Biz Teslim Olmayı Düşünüyorduk" Tepkisi