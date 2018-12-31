Son Dakika Haberleri: Arsa Mağdurlarından "Noel Baba" Kıyafetli Eylem

Arsa Mağdurlarından "Noel Baba" Kıyafetli Eylem

56 dakika önce

Arsa mağdurlarından "Noel Baba" kıyafetli eylem 40 yılı aşkın süredir mağduriyet yaşayan Balçova Arsa Mağdurları, bu defa İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde "Noel Baba" kıyafetleri ile seslerini duyurmaya çalıştıİZMİR - İzmir'de 1970'li yıllarda satın aldıkları arazilerin tapularını alamayan...

Arsa mağdurlarından "Noel Baba" kıyafetli eylem
40 yılı aşkın süredir mağduriyet yaşayan Balçova Arsa Mağdurları, bu defa İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde "Noel Baba" kıyafetleri ile seslerini duyurmaya çalıştı

İZMİR - İzmir'de 1970'li yıllarda satın aldıkları arazilerin tapularını alamayan ve kamuoyunda 'Balçova Arsa Mağdurları' olarak bilinen arazi sahipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde "Noel Baba" kıyafetleri ile eylem yaptı.
Yıllardır hem İzmir'de hem CHP Genel Merkezi önünde farklı eylemlerle gündeme gelen Balçova Arsa Mağdurları, bu defa yeni yılı simgeleyen "Noel Baba" kıyafetleri ile seslerini duyurmaya çalıştı. Arsa mağduru binlerce aileyi temsilen İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan kalabalık, "Noel Baba" kıyafetli grupla birlikte basın açıklamasında bulundu.
Yıllardır imar haklarını alamadıkların öne süren Avukat Mustafa Kemal Turan, "Balçova arsa mağdurları" adına konuştu. Turan, ilk olarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'ya yazdıkları mektubu okudu. Hiçbir belediyenin, vatandaşı 45 yıl boyunca imar mağduru etmediğini ifade eden Turan, "Balçova arsa mağdurlarının alamadıkları imar haklarının 45 katını ve üstelik de 45 gün içinde verenler kimlerdir? Burada eşitsizlik ve adaletsizlik yok mudur." diye konuştu.
Basın açıklamasının ardından Turan, Leonardo da Vinci'nin 'Son akşam yemeği' eserinin replikasını Aziz Kocaoğlu'na iletilmek üzere güvenlik görevlilerine teslim etti. Kalabalık grup daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:48 Kaynak: İHA

İzmir, Balçova, Genel
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