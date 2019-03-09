Son Dakika Haberleri: Arsa Meselesi Yüzünden Tartıştığı Müteahhidi Vurdu

Arsa Meselesi Yüzünden Tartıştığı Müteahhidi Vurdu

1 saat önce

Konya'da arsa meselesi yüzünden tartıştığı müteahhidi yaraladıktan sonra elindeki tabancayı başına dayayan kişi, polis ekiplerince güçlükle ikna edilerek gözaltına alındı.

Arsa Meselesi Yüzünden Tartıştığı Müteahhidi Vurdu, System.String[]
Konya'da arsa meselesi yüzünden tartıştığı müteahhidi yaraladıktan sonra elindeki tabancayı başına dayayan kişi, polis ekiplerince güçlükle ikna edilerek gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Menderes F. (57), müteahhit Ali A'nın (57) merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Demirtaş Sokağı'nda bulunan iş yerine gitti.

Burada arsa meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Menderes F, tabancayla Ali A'yı yaraladı.

Polis ekiplerinin geldiğini gören Menderes F, elindeki tabancayı başına dayadı.

Şüpheli, güçlükle ikna edilerek tabancayı polise verdi. Gözaltına alınan Menderes F, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Omzundan yaralanan ve ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Ali A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:04 Kaynak: AA

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