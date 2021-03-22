Son Dakika | İZMİR Arsa sahibi ile kooperatif üyeleri arasında 33 yıllık hukuk savaşı - Son Dakika

Son Dakika | İZMİR Arsa sahibi ile kooperatif üyeleri arasında 33 yıllık hukuk savaşı

22.03.2021 10:50

Gelen son dakika haberine göre Arsa sahibi ile kooperatif üyeleri arasında 33 yıllık hukuk savaşıİZMİR'in Narlıdere ilçesinde, 1987 yılında 5 blok halinde inşa edilen 140 daireli Özmavikent Konut Yapı Kooperatifi ile arsa sahibi arasında 33 yıldır hukuk mücadelesi yaşanıyor.

Arsa sahibi ile kooperatif üyeleri arasında 33 yıllık hukuk savaşı

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, 1987 yılında 5 blok halinde inşa edilen 140 daireli Özmavikent Konut Yapı Kooperatifi ile arsa sahibi arasında 33 yıldır hukuk mücadelesi yaşanıyor. Arsa sahibi İrfan Sağlam, kendi payına düşen 42 daireyi hatalı yapıldıkları iddiasıyla kabul etmeyerek, 'sözleşmenin feshi' için dava açarken, daire sahipleri, endişeyle mahkemeden çıkacak kararı bekliyor.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 1987 yılında kurulan Özmavikent Konut Yapı Kooperatifi, aynı yıl yapılan anlaşma ile İrfan Sağlam'a ait arsa üzerine 6'şar katlı 5 blok halinde toplam 140 daire inşa ettirdi. Anlaşma gereği kooperatif, dairelerden 42'sini arsa sahibi İrfan Sağlam'a teslim etmek istedi. Ancak Sağlam, inşaatta hatalar olduğu iddiasıyla daireleri teslim almadı. Anlaşmazlık 1988 yılında yargıya taşındı. Açılan dava, kooperatif üyeleri ile arsa sahibi arasında tam 33 yıldır süren hukuk mücadelesine dönüştü. Uyuşmazlık defalarca farklı mahkemelere taşındı. Bu sürede birbirinden farklı pek çok karar çıktı. Temyiz edilen kararları, Yargıtay, İmar Barışı sürecinin devam etmesi nedeniyle iade etti.

ARSASINA YAPILAN SİTENİN YIKILMASINI İSTİYOR

140 dairelik sitenin yıkılmasını isteyen İrfan Sağlam, son olarak Narlıdere Belediyesi'nden ruhsatsız yapıldığı iddiasıyla 20 metrelik istinat duvarının yıkımı için izin aldı. Ayrıca bir süre önce iflasını açıklayan kooperatifin yaptığı İmar Barışı'na 'Kooperatif iflas etmiştir. Üçüncü şahıstır ve imar barışından faydalanmaya hakkı yoktur' gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda itiraz etti. Bakanlık itirazı kabul etmedi. İrfan Sağlam, bunun üzerine İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, evlerin yapı kayıt belgelerini iptal etti. 31 Mart günü, İzmir 2'nci İdare Mahkemesi'nde görülecek 'sözleşmenin geriye dönük feshi' davası öncesinde daire sakinlerinin endişeli bekleyişi başladı.

'HAKSIZ YERE SÖZLEŞMEYİ FESHETMEK İSTİYOR'

Daire sahiplerinin yapılan sözleşme hükümlerine uyduklarını kaydeden avukat Nejla Dulkadiroğlu, şu bilgileri verdi:

"Yıllar önce taraflar kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaptı. Sözleşmeye göre binalar yapıldı, daire sahipleri paralarını ödeyip, evlerinde oturmaya başladı. Sözleşme imzalanıp, belediyeden imar izni alındıktan sonra inşaata başlandı. 1988 yılından itibaren arsa sahibi sözleşmeyi feshedip, yaptığı anlaşmadan haksız yere dönmek için dava açmaya başladı. Kooperatif ise mahkeme kararıyla başlanan inşaatı devam ettirerek, tamamladı. Yıllardır bu kangrenleşmiş sorun devam ediyor. Adalete inanıyoruz. Ortada kat karşılığı yapılmış bir inşaat sözleşmesi var, büyük depremde bile hasar görmemiş daireler var. Vatandaşlar emekleriyle bu daireleri satın aldı. Yapı kayıt belgesi bulunmasına rağmen arsa sahibi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne açtığı bir davada bu yapı kayıt belgelerini iptal ettirdi. Kooperatif iflas etmiş göründüğü için bu davada taraf olarak kendisini savunamadı. Biz, Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere resmi kurumlara başvurduk. Arsa sahibi, kendisine verilen 42 daireyi almıyor, yapılan anlaşmaya göre hakkı olan 42 daire şu an boş. Bütün sitenin yıkılmasını ve arsa olarak kendisine teslim edilmesini istiyor.?

33 YIL SONRA 98 AİLE SOKAKTA KALABİLİR

Daire sahiplerinden Şafak Kokulu (39) da "Adalete inancımız sonsuz. Arsa sahibine, 'evimiz bir iken beş olsun' demiyoruz. Huzurla oturmak istiyoruz. Sadece istinat duvarının belli bir bölümünden kaynaklanan sıkıntıdan yola çıkarak, arsa sahibinin bütün binalara yönelik çıkarttığı yıkım kararı iptal edilmedi. İzmir büyük bir deprem atlattı. Binalarımız sapasağlam, en ufak bir sıva çatlağı bile olmadığı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü raporuyla tespit edildi. Evlerimiz ile ilgili ilk yıkım kararı istinat duvarının belli bir bölümünün projeye uymamasından kaynaklı bir sıkıntı olduğu için alındı. Yapı kayıt belgelerimiz de iptal edildi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden durumumuzu yeniden gözden geçirmesini istiyoruz. Yanlış ve haksız bir karar 98 ailenin sokakta kalmasına neden olacak" dedi.

'33 YILDA TORUN SAHİBİ OLDUK EV SAHİBİ OLAMADIK?

Esin Kurtulmamış (55) ise, 33 yıldır arsa sahibi ile mahkemelik olduklarını kaydederek, 'Ne burada boş duran 42 daireyi alıyor ne de parasını ödeyerek aldığımız dairelerin tapusunu veriyor. Şu an hepimiz diken üstündeyiz. Hiçbirimize rahat yok. Evlerimizin sağlam olduğunu yaşanan son büyük depremde hepimiz gördük. 1992 yılında ev sahibi olmak için üye olduk. Emekli maaşıyla geçiniyoruz. İlk üyeler artık yaşlandık ve çocuklarımız büyüdü torun sahibi olduk. Hala evimizin sahibi olamadık' diye konuştu.

Son Dakika | İZMİR Arsa sahibi ile kooperatif üyeleri arasında 33 yıllık hukuk savaşı
Son Dakika | İZMİR Arsa sahibi ile kooperatif üyeleri arasında 33 yıllık hukuk savaşı
Son Dakika | İZMİR Arsa sahibi ile kooperatif üyeleri arasında 33 yıllık hukuk savaşı
Son Dakika | İZMİR Arsa sahibi ile kooperatif üyeleri arasında 33 yıllık hukuk savaşı
Son Dakika | İZMİR Arsa sahibi ile kooperatif üyeleri arasında 33 yıllık hukuk savaşı
Son Dakika | İZMİR Arsa sahibi ile kooperatif üyeleri arasında 33 yıllık hukuk savaşı
Son Dakika | İZMİR Arsa sahibi ile kooperatif üyeleri arasında 33 yıllık hukuk savaşı
Son Dakika | İZMİR Arsa sahibi ile kooperatif üyeleri arasında 33 yıllık hukuk savaşı
Son Dakika | İZMİR Arsa sahibi ile kooperatif üyeleri arasında 33 yıllık hukuk savaşı
Son Dakika | İZMİR Arsa sahibi ile kooperatif üyeleri arasında 33 yıllık hukuk savaşı
Son Dakika | İZMİR Arsa sahibi ile kooperatif üyeleri arasında 33 yıllık hukuk savaşı
Son Dakika | İZMİR Arsa sahibi ile kooperatif üyeleri arasında 33 yıllık hukuk savaşı

Kooperatif, Narlıdere, konut, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İZMİR Arsa sahibi ile kooperatif üyeleri arasında 33 yıllık hukuk savaşı - Son Dakika


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