Arsa sahibinin kapattığı yol, 2 yıl sonra açıldı - Son Dakika

Arsa sahibinin kapattığı yol, 2 yıl sonra açıldı

06.11.2020 14:35
Arsa sahibinin kapattığı yol, 2 yıl sonra açıldı, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde oturan Hasan Okşar, 8 yıl önce kazandığı davada verilen sözlerin yerine getirilmediği gerekçesiyle, içerisinde yolun da bulunduğu yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik arsasını 2 yıl önce tel örgüyle çevirdi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde oturan Hasan Okşar, 8 yıl önce kazandığı davada verilen sözlerin yerine getirilmediği gerekçesiyle, içerisinde yolun da bulunduğu yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik arsasını 2 yıl önce tel örgüyle çevirdi. Alanya Kaymakamlığı'nın 3091 sayılı kanuna istinaden aldığı karar uyarınca yol bugün tekrar açıldı. Hasan Okşar ise yolun açılması üzerine suç duyurusunda bulundu.

Alanya'ya bağlı Oba Mahallesi'nde oturan Hasan Okşar, kendisine ait yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik taşınmaza 2005 yılında dönemin Oba Belediyesi tarafından 18'inci madde uygulaması yapılmadan ve kamulaştırılmadan yol açıldığı, yeşil alan ve çocuk parkı yapıldığı iddiasıyla dava açtı. Hasan Okşar, Alanya 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açtığı davayı, 8 yıl önce kazandı. Dönemin Oba Belediyesi'nin Büyükşehir Yasası sonrası kapanmasının ardından geçen sürede sorunun çözümünü bekleyen Hasan Okşar, kendisine verilen sözlerin de yerine getirilmediği gerekçesiyle Obaçay Caddesi'nde, üzerinden yol da geçen arsasını 2 yıl önce tel örgülerle çevirdi. Trafiğe kapatılması nedeniyle araçlar ve yayalar yolu kullanamaz hale geldi.

YOL TEKRAR KULLANIMA AÇILDIAlanya Kaymakamlığı bugün yeni bir karar verdi. 3091 sayılı taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi hakkında kanuna istinaden kaymakamlığa gelen talepler doğrultusunda yol, polis ve zabıta ekiplerinin gözetiminde Alanya Belediyesi çalışanları tarafından tekrar ulaşıma açıldı.'ALANYA GİBİ TURİSTİK BİR YERİN BÖYLE BİR UTANÇLA YAŞAMASI HİÇ İYİ DEĞİL'Yolun açılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden ve 32 yıldır burada yaşadığını söyleyen Abdullah Kaştaş, "Yolumuzun açılmasına çok sevindik. Alanya gibi turistik bir yerin böyle bir utançla yaşaması hiç iyi değil. Ayrıca devletimize teşekkür ediyoruz. Bu yolun açılmasında kaymakamımız ve Alanya Belediyemizin verdiği katkı bizi sevindirdi ve mutlu etti. Bundan sonraki süreçte mahkemenin yolun açılması yönünde karar vermesini temenni ediyoruz. Bu yoldan gidip gelirken çok zorlanıyorduk. Burayı kullanamadığımız için çevredeki diğer yolları kullanmak zorunda kalıyorduk. Bu utanç verici bir şey. Sitemize aracımızla gelemiyorduk. Elimizde çocukla aşağı yola kadar gidip arabamıza biniyorduk. Yaya olarak gidip gelirken de tellerin üzerinden geçiyorduk. Daha sonra kendi imkanlarımız ile telleri açıp aradan geçiyorduk. Özellikle Alanya'da motosikletler çok olduğu için onlar da aralardan geçip gidiyor. Bu tellerin üzerinden atlarken düşüp yaralananlar oldu. Devletimizin bunu bir nebze olsun halletmesi bizi sevindirdi" diye konuştu.'ÇOK ZORLANIYORDUK'Bir diğer mahalle sakini Samuray Eryurt, yol kapalıyken çok zorlandıklarını ifade ederek, "17 senedir Oba Mahallesi'nde oturuyorum. Yıllardır baya bir zorluk çekiyordum. Açılmasına sevindik. Arabayla giderken, kavşaklardan geçerken baya bir zor oluyordu. Açıldığı için teşekkür ediyoruz. Araç kullanmadığım zaman bisiklet kullanıyorum. O zamanlar kaldırımları kullanıyorum" dedi.

Hasan Okşar'ın, yolun açılması üzerine suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.


Arsa sahibinin kapattığı yol, 2 yıl sonra açıldı
Arsa sahibinin kapattığı yol, 2 yıl sonra açıldı
Arsa sahibinin kapattığı yol, 2 yıl sonra açıldı
Arsa sahibinin kapattığı yol, 2 yıl sonra açıldı
Arsa sahibinin kapattığı yol, 2 yıl sonra açıldı
Arsa sahibinin kapattığı yol, 2 yıl sonra açıldı
Arsa sahibinin kapattığı yol, 2 yıl sonra açıldı
Arsa sahibinin kapattığı yol, 2 yıl sonra açıldı
Arsa sahibinin kapattığı yol, 2 yıl sonra açıldı
Arsa sahibinin kapattığı yol, 2 yıl sonra açıldı
Arsa sahibinin kapattığı yol, 2 yıl sonra açıldı
Arsa sahibinin kapattığı yol, 2 yıl sonra açıldı

Asliye Ceza Mahkemesi, Alanya, Karar, Oba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arsa sahibinin kapattığı yol, 2 yıl sonra açıldı - Son Dakika


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