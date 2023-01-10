Arsa tartışmasında abisinin evini bastı, hamile yengesini öldürdü - Son Dakika
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Arsa tartışmasında abisinin evini bastı, hamile yengesini öldürdü

10.01.2023 21:46
Arsa tartışmasında abisinin evini bastı, hamile yengesini öldürdü

Başakşehir'de arsa meselesi yüzünden aralarında husumet olan abisinin evini basan şahıs, yanlışlıkla hamile yengesini silahla vurarak öldürdü.

Başakşehir'de arsa meselesi yüzünden aralarında husumet olan abisinin evini basan şahıs, yanlışlıkla hamile yengesini silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden arkadaşının arabasıyla kaçan şahıs, tartıştığı arkadaşını da silahla öldürdü. Zanlı, saklandığı evde polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Narlı Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, abisi ile arasında arsa satışı nedeniyle husumet bulunan Şahin T., gece geç saatlerde abisinin evinin önüne geldi ve önce havaya sonra da kapıya doğru bir kaç el ateş açtı. Bu sırada kapının arkasında bulunan hamile yengesi Sunay Taş (25), göğsünden ve karnından vurularak ağır yaralandı. Ağır yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Tartıştığı arkadaşını da öldürdü
Yengesini vurduğunu fark eden Şahin T., kendisini aşağıda bekleyen arkadaşı Turgay Akyıldız'ın aracına binerek olay yerinde uzaklaştı. Araç içinde arkadaşıyla tartışma yaşayan şahıs, arkadaşı Akyıldızı da araç içinde vurarak öldürdü. Katil zanlısı, olay yerinden yaya olarak kaçıp bir evde saklandı. Polis ekipleri, arkadaşını ve yengesini öldüren Şahin T.'yi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Başakşehir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arsa tartışmasında abisinin evini bastı, hamile yengesini öldürdü - Son Dakika

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