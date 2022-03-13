Arsada erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Arsada erkek cesedi bulundu

13.03.2022 10:18

Bursa'da arsada erkek cesedi bulundu.

Bursa'da arsada erkek cesedi bulundu.

Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi Uzunköprü Sokak'taki arsada bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hareketsiz yatan kişinin kafasından tabancayla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölen kişinin ayaklarının altındaki tabanca dikkati çekti.

Polisin yaptığı incelemede cesedin Ferdi Sevim'e (39) olduğu tespit edildi.

Sevim'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Arsada erkek cesedi bulundu
Arsada erkek cesedi bulundu
Arsada erkek cesedi bulundu

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Yıldırım, Bursa, Polis, Ulus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arsada erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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