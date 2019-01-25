Son Dakika Haberleri: Arsal'daki Mülteci Kampına Türkiye'den Yardım

Arsal'daki Mülteci Kampına Türkiye'den Yardım

1 saat önce

İHH İnsani Yardım Vakfı, Lübnan'da Suriyeli mültecilerin yaşadığı Arsal Kampı'ndan gelen acil yardım çağrısı üzerine ilk etapta 500 gıda kolisi, bin 500 battaniye ve bin aile için 20 litrelik mazot dağıtımı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Arsal'daki Mülteci Kampına Türkiye'den Yardım, System.String[]
İHH İnsani Yardım Vakfı, Lübnan'da Suriyeli mültecilerin yaşadığı Arsal Kampı'ndan gelen acil yardım çağrısı üzerine ilk etapta 500 gıda kolisi, bin 500 battaniye ve bin aile için 20 litrelik mazot dağıtımı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal bölgesinde, Suriyeli mültecilerin barındığı kamplara yardım götürdüklerini duyurdu.

Suriyeli mültecilerin yoğunlukta yaşadığı, 2 bin rakımıyla Lübnan'ın en yüksek bölgesi olan Arsal'da mülteciler yoğun kar yağışı ve şiddetli soğuk nedeniyle zor günler geçiriyor. Bölgeden yardım çağrılarının ardından İHH İnsani Yardım Vakfı acil yardım çalışması başlattı. İHH, ilk etapta 500 gıda kolisi, bin 500 battaniye ve bin aile için 20 litrelik mazot dağıtımı gerçekleştirdi. Bölgede yağan kardan dolayı derme çatma çadırların çöktüğü; insanların çadırlarda yokluk içerisinde hayatlarını sürdürmeye çalıştığı vurgulandı. 

İHH'dan yapılan açıklamada, İHH Acil Yardım Ekibinin Türkiye'den geldiğini öğrenen kamp sakinlerinin ekiplere sarılarak, Türk halkına teşekkür ettikleri vurgulandı. 

Bölgede acil olarak gıda, battaniye ve mazota ihtiyaç duyulduğu belirtilen açıklamada yardımseverlerin desteklerinin beklendiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:38 Kaynak: DHA

Lübnan, İnsani Yardım Vakfı, İHH, Dünya
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